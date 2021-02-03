Кремль не считает, что приговор Навальному повлияет на политическую ситуацию в стране

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не считает, что решение суда по делу блогера Алексея Навального существенно повлияет на политическую ситуацию в стране.

"Политическая ситуация в стране достаточно многогранна. В стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре, происходит много разных процессов, становление новых партий. Это очень многогранный процесс, поэтому, наверное, говорить о каком-то таком существенном влиянии [не приходится]", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.