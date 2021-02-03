Фургал категорически отвергает все обвинения, предъявленные СК в окончательной редакции
14:12 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил о непричастности к предъявленным ему обвинениям в окончательной редакции в рамках уголовного дела об организации убийств предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Михаил Карапетян.
Следственный комитет РФ предъявил в среду экс-чиновнику обвинение в окончательной редакции. "Сергей Иванович вину в инкриминируемых ему преступлениях категорически отрицает", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время Фургал будет допрошен по предъявленному обвинению.
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