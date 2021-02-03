Фургал категорически отвергает все обвинения, предъявленные СК в окончательной редакции

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил о непричастности к предъявленным ему обвинениям в окончательной редакции в рамках уголовного дела об организации убийств предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Михаил Карапетян.

Следственный комитет РФ предъявил в среду экс-чиновнику обвинение в окончательной редакции. "Сергей Иванович вину в инкриминируемых ему преступлениях категорически отрицает", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время Фургал будет допрошен по предъявленному обвинению.