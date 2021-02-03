ЧМ-2021 по хоккею в Латвии пройдет без зрителей

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдёт без зрителей. Как сообщил премьер республики Кришьянис Кариньш, подобное решение нацелено на поддержание эпидемической безопасности.

«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в «пузыре», в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества», — цитирует главу кабмина ТАСС.

Совет Международной федерации хоккея накануне постановил провести все игры ближайшего турнира в Латвии. Изначально матчи должны были пройти в Минске и Риге. Столицу Белоруссии лишили права на проведение части турнира.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 21 мая по 6 июня. Говорит Москва