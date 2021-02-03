ЧМ-2021 по хоккею в Латвии пройдет без зрителей
14:32 03.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдёт без зрителей. Как сообщил премьер республики Кришьянис Кариньш, подобное решение нацелено на поддержание эпидемической безопасности.
«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в «пузыре», в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества», — цитирует главу кабмина ТАСС.
Совет Международной федерации хоккея накануне постановил провести все игры ближайшего турнира в Латвии. Изначально матчи должны были пройти в Минске и Риге. Столицу Белоруссии лишили права на проведение части турнира.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 21 мая по 6 июня. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:20 03.02.2021
- США не хотят ядерного конфликта с Россией или Китаем - Пентагон
- 09:05 03.02.2021
- Польша проиграла условную войну на восточном фланге страны за пять дней - СМИ
- 10:32 02.02.2021
- Пентагон намерен в будущем защищать базы NASA на Луне
- 09:32 02.02.2021
- США продолжат оказывать военную помощь Киеву - госсекретарь
- 17:00 01.02.2021
- Израиль завершил испытания модернизированной системы ПВО "Железный купол"
- 14:32 01.02.2021
- Три турецких солдата погибли во время нападения на их пост в сирийском Идлибе
- 19:00 30.01.2021
- Десантный корабль "Петр Моргунов" усилит российскую арктическую группировку
- 15:00 30.01.2021
- Контингент турецких военнослужащих прибыл в Азербайджан
- 14:32 29.01.2021
- В конце 2020 года армия получила 11 баллистических ракет
- 13:20 29.01.2021
- В состав ВМФ России в 2021 году войдут более 40 кораблей и судов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать