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ЧМ-2021 по хоккею в Латвии пройдет без зрителей

14:32 03.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдёт без зрителей. Как сообщил премьер республики Кришьянис Кариньш, подобное решение нацелено на поддержание эпидемической безопасности.

«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в «пузыре», в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества», — цитирует главу кабмина ТАСС.

Совет Международной федерации хоккея накануне постановил провести все игры ближайшего турнира в Латвии. Изначально матчи должны были пройти в Минске и Риге. Столицу Белоруссии лишили права на проведение части турнира.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 21 мая по 6 июня.  Говорит Москва

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