Россия с 8 февраля возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля, сообщает в среду пресс-служба российского кабинета министров.

"С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске", - говорится в сообщении.