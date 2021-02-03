Полиция Мьянмы обвинила свергнутых президента и госсоветника в нарушении законов страны

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Мьянмы предъявили президенту Вин Мьину и государственному советнику Аун Сан Су Чжи обвинения в нарушении нескольких законов страны. Об этом сообщил член комитета по связям с общественностью Национальной лиги за демократию (НЛД) Чжи То.

"Согласно достоверным данным, Аун Сан Су Чжи обвиняется в нарушении закона об экспорте, а Вин Мьин - закона о ликвидации последствий стихийных бедствий. Судебные ордера выданы на задержание на 14 дней (с 1 по 15 февраля)", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Вместе с тем в распространенных в среду предварительных полицейских рапортах отмечается, что обвинения в нарушении закона об импорте/экспорте были предъявлены Аун Сан Су Чжи, поскольку во время обысков у нее дома были обнаружены рации, которые были ввезены незаконно и использовались без соответствующего разрешения. Что касается Вин Мьина, то в рапорте говорится, что во время эпидемии коронавируса он со своей женой посетил многие районы страны, что и является нарушением закона о ликвидации последствий стихийных бедствий.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны несколько сотен человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Теперь военные сами сформировали технический кабинет.