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Школьной программы достаточно для сдачи ОГЭ и ЕГЭ - Рособрнадзор

15:32 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьной программы, которую осваивают ученики, достаточно для сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора в среду.

Ранее издание RT сообщило, что депутат Госдумы Иван Сухарев (фракция ЛДПР) предложил создать систему государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам, свое предложение он направил на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. По его мнению, для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ часто требуются услуги репетиторов, а подготовку учащегося к экзаменам может позволить себе не каждая семья. Система же предполагает, что готовить школьников к экзаменам будут лучшие преподаватели страны.

"Государство оплачивает работу учителей, которые должны обеспечить освоение обучающимися школьной программы, необходимой для сдачи экзаменов. Кроме того, у Рособрнадзора есть бесплатные общедоступные ресурсы для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Дополнительные занятия с репетиторами - это добровольный выбор родителей", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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