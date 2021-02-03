Американские военные прибыли в Норвегию

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Норвегию прибыли военные США. Они займутся развёртыванием бомбардировщиков В-1В Lancer на авиабазе Эрланн.

Как напомнили в Европейском командовании американских вооружённых сил, в настоящее время здесь базируются эскадрилья истребителей F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии и подразделение вертолётов Sea King Mk43B.

Сама авиабаза располагает взлётно-посадочной полосой длиной 2714 метров и четырьмя стояночными площадками для больших самолётов.

Для выполнения задания в Норвегию прибыли более 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас). Говорит Москва