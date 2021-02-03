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НОВОСТИ

Американские военные прибыли в Норвегию

16:00 03.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Норвегию прибыли военные США. Они займутся развёртыванием бомбардировщиков В-1В Lancer на авиабазе Эрланн.

Как напомнили в Европейском командовании американских вооружённых сил, в настоящее время здесь базируются эскадрилья истребителей F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии и подразделение вертолётов Sea King Mk43B.

Сама авиабаза располагает взлётно-посадочной полосой длиной 2714 метров и четырьмя стояночными площадками для больших самолётов.

Для выполнения задания в Норвегию прибыли более 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас).  Говорит Москва

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