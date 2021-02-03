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В Амстердаме закроют квартал красных фонарей

16:32 03.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Амстердама закроют квартал красных фонарей. Заведения для взрослых переедут в другую часть столицы Нидерландов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на мэра Фемке Халсему. Ранее она заявляла о планах изменить имидж города, чтобы прекратить ассоциации с секс-приключениями и свободной продажей наркотиков.

Район красных фонарей расположен в исторической части Амстердама Де Валлен. Секс-работницы в витринах стали мировой достопримечательностью. По мнению Халсемы, женщинам оказывают нежелательное внимание и систематически их оскорбляют.  Говорит Москва

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