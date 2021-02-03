Соглашение между РФ и США о продлении ДСНВ вступило в силу - заявление МИД РФ
17:00 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в среду, 3 февраля, вступило в силу после обмена соответствующими нотами. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу. Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года", - говорится в документе.
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