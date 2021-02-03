Власти Индонезии запретили школам требовать от учеников носить только мусульманскую одежду
17:12 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Индонезии запретили администрациям школ принуждать учащихся или сотрудников носить мусульманскую одежду или другие религиозные атрибуты. Об этом сообщил в среду во время видеоконференции министр культуры и образования Надием Макарим.
"Это право каждого человека. Учителя, ученики по решению родителей могут сами выбирать, это не должно быть решением школы", - указал глава ведомства. "Образовательные учреждения должны следовать идеологии религиозного разнообразия Индонезии, воспитывать единство нации и гармонию", - подчеркнул он.
Министр также указал, что при нарушении постановления на школы будут накладывать взыскания вплоть до полного закрытия.
До недавнего времени не только образовательные учреждения, но и целые провинции вводили требования к школьницам носить хиджабы вне зависимости от вероисповедания. Индонезия является крупнейшим в мире государством с мусульманским населением. Численность страны составляет около 270 млн человек, почти 88% местных жителей исповедуют ислам. Однако большинство является умеренными мусульманами.
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