Предприятия En+ Group обеспечат низкоуглеродным алюминием тайваньскую Hodaka

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Компания РУСАЛ, входящая в металлургический сектор холдинга En+ Group, заключила партнерское соглашение о поставках низкоуглеродной алюминиевой продукции с тайваньской Hodaka, производящего высококачественные сплавы из алюминия. РУСАЛ и Hodaka планируют объединить усилия для производства нового вида алюминиевой продукции с низким «углеродным следом».

Сотрудничество основано на уникальной разработке En+ Group – низкоуглеродного алюминия бренда ALLOW, представленного в 2017 году. Металлургический сегмент En+ Group при этом является ведущим производителем такого алюминия в мире. Показатель углеродного следа ALLOW составляет 2,4 тонн CO2/т. Это полностью соответствует установленным на рынке требованиям по количеству выбросов для низкоуглеродной продукции (4 тонн СО2/т) и в несколько раз ниже среднемирового показателя, составляющего около 12 тонн СО2/т. Такой результат достигается за счет использования при производстве металла экологически чистой и возобновляемой гидроэнергии, а также технологической модернизации предприятий. Приоритет устойчивого развития и сокращения выбросов заводами, входящими в En+, был заложен основателем компании Олегом Дерипаской.

Hodaka была основана на Тайване в 2002 году. Компания специализируется на выпуске высококачественных цилиндрических слитков и алюминиевых профилей, а также на поставках алюминиевых сплавов, используемых в производстве спортивного инвентаря, бытовой техники, мотоциклов и автомобильной промышленности.

Алюминий бренда ALLOW позволит Hodaka и ее клиентам значительно сократить «углеродный след» своей продукции, повысить прозрачность бизнес-процессов и увеличить вклад в достижение глобальных климатических целей. Таким образом будет удовлетворен растущий спрос потребителей на экологически чистую продукцию.

«En+ Group вносит весомый вклад в декарбонизацию алюминиевой отрасли, а также стремится сократить выбросы парниковых газов как минимум на 35% к 2030 году и достичь нулевого уровня баланса выбросов к 2050, – рассказал исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Баркер. – Для выполнения данных обязательств принципиально важно обеспечить экологичность производства на всех его этапах: от добычи бокситов и производства глинозема до конечного использования алюминиевой продукции нашими партнерами и клиентами».