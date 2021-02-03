Главред "Медиазоны" арестован на 25 суток

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы назначил главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову административный арест на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток", - сказали в суде.