Главред "Медиазоны" арестован на 25 суток
18:20 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тверской суд Москвы назначил главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову административный арест на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток", - сказали в суде.
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