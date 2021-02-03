Швейцария пока не стала сертифицтровать вакцину от AstraZeneca
19:05 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic ("Суиссмедик") посчитало недостаточными данные для сертификации вакцины от коронавируса, предоставленные британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ("Астразенека"), и запросило у нее дополнительную информацию. Речь идет, в частности, о показателях эффективности вакцины, полученных в ходе третьей фазы испытаний, которые сейчас проводятся в Северной и Южной Америке, говорится в сообщении агентства, опубликованном в среду на сайте правительства Швейцарии.
Подчеркивается, что "консультативный комитет внешних экспертов" на своем заседании 2 февраля отметил, что "имеющиеся на настоящий момент данные все еще не позволяют сделать вывод о соотношении пользы и риска по вакцине от коронавируса AstraZeneca". Мнение внешних экспертов совпало таким образом с промежуточным заключением, которое ранее сделали по этому вопросу специалисты Swissmedic.
"Чтобы было можно сделать окончательный вывод, заявитель должен предоставить дополнительные данные об эффективности [вакцины], полученные во время третьей фазы испытаний, которая в настоящее время проводится в Северной и Южной Америке", - говорится в сообщении. Как только AstraZeneca предоставит такие сведения, Swissmedic "сможет выдать разрешение ограниченного действия".
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