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Зеленский распорядился провести проверку готовности армии в Донбассе

19:20 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести проверку готовности органов военного управления и воинских частей к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил в среду офис главы государства.

"К участию в инспекционной проверке привлечены представители офиса президента Украины, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Среди основных целей инспекции названо определение эффективности мер всестороннего обеспечения находящихся в зоне силовой операции подразделений со стороны руководства Минобороны и командования Вооруженных сил Украины. Кроме того, она должна "выявить факторы, которые негативно влияют на состояние готовности".

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