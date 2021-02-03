Зеленский распорядился провести проверку готовности армии в Донбассе

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести проверку готовности органов военного управления и воинских частей к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил в среду офис главы государства.

"К участию в инспекционной проверке привлечены представители офиса президента Украины, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Среди основных целей инспекции названо определение эффективности мер всестороннего обеспечения находящихся в зоне силовой операции подразделений со стороны руководства Минобороны и командования Вооруженных сил Украины. Кроме того, она должна "выявить факторы, которые негативно влияют на состояние готовности".