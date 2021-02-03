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Российские власти не собираются увеличивать вмешательство в ценообразование

20:21 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ не планируют масштабировать вмешательство государства в торговле, в том числе в ценообразование, говорится в сообщении миинстерства со ссылкой на его главу Дениса Мантурова.

В среду министр провел совещание с представителями торговых сетей в стране, на котором назвал 2020 год в целом успешным для крупного продовольственного ретейла и подчеркнул необходимость соблюдения соглашений по ценам на сахар и масло. "Важно обеспечить соблюдение соглашений до завершения их срока действия, до 1 апреля этого года, и максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций", - приводит пресс- служба слова министра.

"Он добавил, что масштабирования государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется, а Минпромторг России выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов", - отмечается в сообщении.

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