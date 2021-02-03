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НОВОСТИ

Власти Чехии заинтересовались "Спутником-V"

20:55 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в пятницу направится с кратким визитом в Будапешт, цель которого - изучить венгерский опыт с применением российской вакцины "Спутник V". Об этом политик сообщил в среду журналистам.

"В пятницу я лечу в Будапешт к [премьер-министру Венгрии] Виктору Орбану, чтобы обменяться информацией [о российской вакцине] с венгерской стороной, - отметил он. - Из последних сообщений [о "Спутнике V"] следует, что эта вакцина очень качественная".

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