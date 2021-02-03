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На саммите в конце февраля главы стран ЕС обсудят пандемию и безопасность

21:10 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Евросовета Шарль Мишель созвал на 25-26 февраля вторую в этом году встречу лидеров 27 стран Евросоюза, чтобы обсудить ситуацию с пандемией коронавируса, а также вопросы обороны и безопасности. Об этом сообщил в среду представитель Мишеля Баренд Лейтс.

"25 февраля в 15:00 (17:00 мск) Шарль Мишель будет председательствовать на видеоконференции лидеров 27 стран ЕС по координации относительно COVID-19. За этой встречей 26 февраля в 9:00 (11:00 мск) утра последует вторая видеоконференция лидеров 27 стран по вопросам безопасности и обороны и Южного соседства", - написал он у себя в "Твиттере".

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