На саммите в конце февраля главы стран ЕС обсудят пандемию и безопасность
21:10 03.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Евросовета Шарль Мишель созвал на 25-26 февраля вторую в этом году встречу лидеров 27 стран Евросоюза, чтобы обсудить ситуацию с пандемией коронавируса, а также вопросы обороны и безопасности. Об этом сообщил в среду представитель Мишеля Баренд Лейтс.
"25 февраля в 15:00 (17:00 мск) Шарль Мишель будет председательствовать на видеоконференции лидеров 27 стран ЕС по координации относительно COVID-19. За этой встречей 26 февраля в 9:00 (11:00 мск) утра последует вторая видеоконференция лидеров 27 стран по вопросам безопасности и обороны и Южного соседства", - написал он у себя в "Твиттере".
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