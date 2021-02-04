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Из-за сексистских высказываний глава оргкомитета Игр в Токио может уйти в отставку

08:10 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава организационного комитета "Токио-2020" и бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори допустил возможность ухода в отставку из-за скандала, который разгорелся вокруг его сексистских высказываний. Об этом в четверг сообщила газета "Майнити".

"Я думаю, что должен взять на себя ответственность [за высказывания], и если призывы к моей отставке усилятся, вероятно, мне придется покинуть пост [главы оргкомитета]", - приводит слова Мори издание. Бывший глава японского правительства в комментарии для японской газеты также назвал свои высказывания неосторожными, извинившись. В то же время публично извинения глава оргкомитета на данный момент не приносил.

Общественный резонанс и критику в социальных сетях вызвало заявление Мори о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что- то сказать. В частности, Мори обратил внимание на Японскую федерацию регби, которую он возглавлял на протяжении долгого времени. По словам бывшего главы правительства, заседания федерации стали идти в два раза дольше именно из- за возросшего числа женщин в ее составе.

По данным японского общественного телевидения, непосредственно на заседании оргкомитета "Токио-2020" никто из почти 50 участников никак не прокомментировал высказывания Мори и не попытался ему возразить. В то же время в социальных сетях поднялась волна негодования и были озвучены призывы к Мори уйти в отставку из-за сексистских высказываний. Примечательно, что темой заседания оргкомитета была готовящаяся реформа его устава, которая должна увеличить число женщин в составе комитета до 40%.

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