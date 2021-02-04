Законопроект о санкциях против РФ внесли в Конгресс США из-за Навального
08:00 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отметили в пресс-службе, документ под названием "Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность" повторно внесли американские сенаторы Марко Рубио, Крис Кунс (демократ от штата Делавэр) и присоединившиеся к ним Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд), Митт Ромни (республиканец от штата Юта), Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Ричард Дурбин (демократ от штата Иллинойс). "Законопроект [предусматривает] введение точечных санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального", - утверждается в сообщении.
Помимо этого, инициатива в случае ее принятия предписывает администрации США выяснить, нарушала ли Россия "американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия". Законопроект также требует от вашингтонской администрации "отчета об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова".
Один из пунктов законопроекта посвящен газопроводу "Северный поток - 2". "Конгресс считает, что госсекретарь должен призвать правительство Германии отказаться от поддержки газопровода "Северный поток - 2", - говорится в тексте.
Пресс-служба Рубио напоминает, что в сентябре прошлого года законодатели вносили в Конгресс схожий документ, получивший название "Законопроект 2020 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность". Согласно базе данных Конгресса, 24 сентября инициатива была направлена в профильный комитет Сената, информация о каких- либо дальнейших действиях в рамках процесса рассмотрения документа не приводится.
В новой инициативе повторяются пункты прошлогоднего законопроекта, однако есть и новые положения, в числе которых доклад о деле Немцова, а также призыв "немедленно освободить Навального".
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