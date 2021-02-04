Данные о геолокации предложили вывести из-под действия тайны связи

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, Минцфиры разработало законопроект, позволяющий МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от операторов связи данные об объемах оказания услуг, их стоимости и геолокации абонентов. Сейчас такую информацию возможно получить только по решению суда.

Пресс-служба Минцифры подтвердила разработку заокнопроекта. В ведомстве заявили, что в случае его принятия будет упрощен поиск пропавших людей.