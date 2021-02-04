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НОВОСТИ

Кандидатуру экс-посла в Москве Бернса на пост главы ЦРУ рассмотрит Сенат США

09:05 04.02.2021 Источник: Известия

Президент США Джо Байден внес на рассмотрение сената кандидатуру бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ. Об этом 3 февраля сообщили в Белом доме.

Бернс был послом США в России в 2005–2008 годах. После этого до 2011 года занимал должность заместителя госсекретаря США. С февраля 2015-го он возглавляет Фонд Карнеги за международный мир. О выдвижении Бернса на пост главы ЦРУ Байден объявил 11 января.  Известия

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