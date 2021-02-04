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НОВОСТИ

Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ

09:20 04.02.2021 Источник: Известия

В России возобновляется взимание штрафов за неуплату услуг ЖКХ, которое было приостановлено в прошлом году из-за пандемии COVID-19. Об этом Минстрой сообщил в ответе депутату Госдумы Анатолию Выборному. В документе, который имеется у «Известий», говорится об истечении срока постановления правительства № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В Госдуме признают, что пандемия идет на спад, однако депутаты продолжат мониторить ситуацию с неплатежами.

Эксперты считают, что управляющие компании будут рады возвращению штрафов, так как их отсутствие расслабило некоторых россиян.

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