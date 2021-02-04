Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ
09:20 04.02.2021 Источник: Известия
Эксперты считают, что управляющие компании будут рады возвращению штрафов, так как их отсутствие расслабило некоторых россиян.
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