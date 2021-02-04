Губернатор Петербурга предложил установить в городе новый праздник в честь работников уголовно-исполнительной системы

09:32 Источник: Эхо Москвы

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в ЗакСобрание проект закона о новом празднике — «Дне работника уголовно-исполнительной системы». Сама идея вызывает сильное возмущение, особенно в свете последних событий, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель фракции «Яблоко» в питерском Заксе Борис Вишневский.

«Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное Собрание проект закона о праздновании нового городского праздника. Теперь 12 марта предлагается отмечать «День вертухая». Название, конечно, чуть иное — «День работника уголовно-исполнительной системы». За счет бюджета будут проводиться соответствующие праздничные мероприятия. Это называется — «наконец-то, нашел время и место»», — сказал депутат.

Пока на улицах Петербурга, в котором Беглов поставлен руководить, вторую неделю происходят репрессивные действия со стороны силовиков в отношении протестующих мирных граждан, губернатор предлагает праздновать день работников тюремной системы, — подчеркнул Вишневский.

«На мой взгляд, это издевательство над происходящим. Это показывает на самом деле, как он относится к тому, что происходит у нас в городе», — отметил он.

Вишневский пообещал интересное рассмотрение этого документа в Законодательном собрании.