Канада внесла "Русское имперское движение" в список террористических организаций
10:00 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канадское правительство внесло "Русское имперское движение" и американскую ультраправую организацию Proud Boys ("Гордые парни") в список запрещенных в стране террористических организаций. Об этом в среду сообщил в Twitter канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.
"Вооруженному терроризму нет места в Канаде. Сегодня мы объявляем, что еще 13 групп достигли порогового значения для включения их в список [запрещенных] террористических организаций в Канаде", - сказал он.
В частности, в раздел идеологически мотивированных экстремистских групп добавлены четыре организации: "Русское имперское движение", Proud Boys, The Base и Atomwaffen Division. Кроме того, в список террористических организаций попали еще восемь группировок, связанных с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), а также антииндийская вооруженная группировка "Хизбул муджахедин".
Ранее США также внесли "Русское имперское движение" в список террористических организаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что власти США рассчитывали на пропагандистский эффект, объявляя о включении движения в список террористических организаций.
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