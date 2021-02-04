Фонд-иноагент пожаловался в СК на нарушение ковидных правил в автозаках
10:05 04.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Фонд «Общественный вердикт» (признан в России иноагентом) пожаловался в СК на нарушение ковидных правил в автозаках. В сообщении фонда говорится, что во время задержаний на акциях протеста 23 и 31 января представители власти создали условия, из-за которых в автозаках не соблюдалась социальная дистанция, задержанным не выдавали маски и перчатки, среди них не выявляли тех, у кого есть симптомы инфекционных заболеваний. Эхо Москвы
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