Фонд-иноагент пожаловался в СК на нарушение ковидных правил в автозаках

10:05 Источник: Эхо Москвы

Фонд «Общественный вердикт» (признан в России иноагентом) пожаловался в СК на нарушение ковидных правил в автозаках. В сообщении фонда говорится, что во время задержаний на акциях протеста 23 и 31 января представители власти создали условия, из-за которых в автозаках не соблюдалась социальная дистанция, задержанным не выдавали маски и перчатки, среди них не выявляли тех, у кого есть симптомы инфекционных заболеваний. Эхо Москвы