В Японию на постоянное базирование прибыл новейший эсминец ВМС США
10:20 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эсминец "Рафаэль Перальта" (USS Rafael Peralta, DDG-115) типа "Арли Берк" в четверг прибыл на постоянное базирование в порт американской военно-морской базы Йокосука в Японии. Об этом объявило командование седьмого флота ВМС США.
"Присутствие эсминца "Рафаэль Перальта" укрепляет национальную безопасность США, их союзников и партнеров, улучшает возможности по защите стратегических интересов", - говорится в сообщении американского военного командования.
В заявлении командования седьмого флота ВМС США подчеркивается, что "Рафаэль Перальта" - один из новейших и самых продвинутых кораблей ВМС США. "Такие корабли демонстрируют нашу приверженность обеспечению региональной безопасности и поддержки наших союзников и партнеров в деле реализации верховенства закона в Индийско-Тихоокеанском регионе", - также отмечается в сообщении.
В зону ответственности седьмого флота ВМС США, базирующегося в Йокосуке, входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Там же базируется атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган" (USS Ronald Reagan, CVN-76).
НОВОСТИ
- 11:20 04.02.2021
- В России выявили за сутки 16 714 заразившихся коронавирусом
- 11:05 04.02.2021
- В камере с главредом «Медиазоны» Смирновым, рассчитанной на восьмерых, содержатся 28 человек – Верзилов
- 11:00 04.02.2021
- В Назрани семеро детей отравились угарным газом
- 10:32 04.02.2021
- Дальневосточный леопард расширил ареал обитания в три раза
- 10:05 04.02.2021
- Фонд-иноагент пожаловался в СК на нарушение ковидных правил в автозаках
- 10:00 04.02.2021
- Канада внесла "Русское имперское движение" в список террористических организаций
- 09:32 04.02.2021
- Губернатор Петербурга предложил установить в городе новый праздник в честь работников уголовно-исполнительной системы
- 09:20 04.02.2021
- Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ
- 09:05 04.02.2021
- Кандидатуру экс-посла в Москве Бернса на пост главы ЦРУ рассмотрит Сенат США
- 09:00 04.02.2021
- Данные о геолокации предложили вывести из-под действия тайны связи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать