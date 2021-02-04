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В Японию на постоянное базирование прибыл новейший эсминец ВМС США

10:20 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эсминец "Рафаэль Перальта" (USS Rafael Peralta, DDG-115) типа "Арли Берк" в четверг прибыл на постоянное базирование в порт американской военно-морской базы Йокосука в Японии. Об этом объявило командование седьмого флота ВМС США.

"Присутствие эсминца "Рафаэль Перальта" укрепляет национальную безопасность США, их союзников и партнеров, улучшает возможности по защите стратегических интересов", - говорится в сообщении американского военного командования.

В заявлении командования седьмого флота ВМС США подчеркивается, что "Рафаэль Перальта" - один из новейших и самых продвинутых кораблей ВМС США. "Такие корабли демонстрируют нашу приверженность обеспечению региональной безопасности и поддержки наших союзников и партнеров в деле реализации верховенства закона в Индийско-Тихоокеанском регионе", - также отмечается в сообщении.

В зону ответственности седьмого флота ВМС США, базирующегося в Йокосуке, входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Там же базируется атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган" (USS Ronald Reagan, CVN-76).

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