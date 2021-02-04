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Дальневосточный леопард расширил ареал обитания в три раза

10:32 04.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дальневосточный леопард в три раза расширил ареал обитания. Самые редкие в мире крупные кошки с начала века увеличили область своего проживания до 460 тысяч гектаров в Приморье и 150 тысяч гектаров в КНР у границы с Россией.

Кроме того, с прошлого года немного выросла их численность, сообщил директор национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Он напомнил, что из-за уничтожения леопардов и их мест обитания в течение XX века ареал зверя сократился более чем в 35 раз. Единственная популяция сохранилась только на юго-западе Приморского края, последние в мире 30 особей очагами заселяли всего 200 тысяч гектаров. После принятия мер по сохранению леопарда, в том числе создания в 2012 году нацпарка «Земля леопарда», его численность начала восстанавливаться.

В 2019 году здесь было зафиксировано 97 взрослых леопардов — на восемь особей больше, чем годом ранее.  Говорит Москва

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