Дальневосточный леопард расширил ареал обитания в три раза
10:32 04.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дальневосточный леопард в три раза расширил ареал обитания. Самые редкие в мире крупные кошки с начала века увеличили область своего проживания до 460 тысяч гектаров в Приморье и 150 тысяч гектаров в КНР у границы с Россией.
Кроме того, с прошлого года немного выросла их численность, сообщил директор национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк.
Он напомнил, что из-за уничтожения леопардов и их мест обитания в течение XX века ареал зверя сократился более чем в 35 раз. Единственная популяция сохранилась только на юго-западе Приморского края, последние в мире 30 особей очагами заселяли всего 200 тысяч гектаров. После принятия мер по сохранению леопарда, в том числе создания в 2012 году нацпарка «Земля леопарда», его численность начала восстанавливаться.
В 2019 году здесь было зафиксировано 97 взрослых леопардов — на восемь особей больше, чем годом ранее. Говорит Москва
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