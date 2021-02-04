В Назрани семеро детей отравились угарным газом

11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Ингушетии семеро детей отравились угарным газом. Несовершеннолетние пострадавшие проживали в двух квартирах многоквартирного дома в Назрани. Они госпитализированы, сообщили в региональном главке МЧС.

ЧП произошло накануне вечером. По предварительным данным, причиной отравления послужила плохая вентиляция тяги дымохода в квартире и подъезде. Говорит Москва