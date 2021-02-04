Москву ожидает существенное похолодание

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве температура опустится до -30°C. На следующей неделе жителей Москвы ждут морозы, которых не было 10 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник и вторник регион накроет «скандинавский циклон». В понедельник ночью будет -21-26°C, по области — до -29°C, днём — -15-20°C. Синоптик отметил, что во вторник температура достигнет «глубочайшего дна»: ночью температура составит -20-30°C, днём — -16-21°C.

«Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15-20 ниже климатической нормы февраля», — заключил Тишковец. Говорит Москва