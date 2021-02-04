Более 615 тыс. россиян были уволены с 11 по 25 января 2021 года - документ
11:32 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 615 тыс. россиян уволены за период с 11 по 25 января текущего года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления об утверждении правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, направленных на снижение напряженности на рынке труда, проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"За период с 11 по 25 января 2021 года уволено 615,3 тыс. человек. К увольнению по состоянию на 25 января 2021 года предполагается 105,7 тыс. человека", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В документе отмечается, что по состоянию на 25 января численность безработных, зарегистрированных в службе занятости составила более 2,5 млн человек.
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