В России выявили за сутки 16 714 заразившихся коронавирусом

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 714. Общее количество инфицированных достигло 3 917 918, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса в России за сутки возросло на 24 546, до 3 389 913. Количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения в стране уже десять дней подряд. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 86,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 521 против 526, до 75 205, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,92%, следует из данных штаба.