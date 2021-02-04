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Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $59 за баррель

12:05 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,99% и достигла 59,04 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:46 мск.

В последний раз цена Brent находилась выше 59 долларов за баррель 21 января 2020 года.

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