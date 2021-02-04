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Потребители должны чувствовать результат от усилий по сдерживанию цен на продукты - Путин

12:20 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские потребители должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие дают результат. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

"В конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемый результат", - сказал Путин.

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