Потребители должны чувствовать результат от усилий по сдерживанию цен на продукты - Путин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские потребители должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие дают результат. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

"В конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемый результат", - сказал Путин.