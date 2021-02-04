США разместили киберподразделения в Черногории и Украине - Центр кибербезопасности РФ
12:32 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США стали размещать свои киберподразделения по всему миру, они уже внедрены на территориях Черногории, Северной Македонии, Украины. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
"Под предлогом защиты выборов инфраструктурами союзников в настоящее время по всему миру разворачиваются американские киберподразделения. Согласно официальным данным военных ведомств, американские киберкоманды разместили своих специалистов на территории Черногории, Македонии, Украины", - сказал Мурашов.
Он отметил, что формулировка их заявлений позволяет предположить, что этот список не является полным.
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