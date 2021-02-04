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НОВОСТИ

Вакцина "Спутник V" дозволена мусульманам - СМИ

12:42 04.02.2021 Источник: Газета.Ru

Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» заверили мусульман, что в препарате не содержится свиной желатин или другие запрещенные в исламе продукты, он халяльный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтия Ильдара Аляутдинова.

«Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет», — сказал представитель ДУМ.

По его словам, на предстоящей неделе пройдет совместное заседание исламских богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.

«Также на этот счет мы готовим богословско-правовое заключение — фетву», — заявил Аляутдинов.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».  Газета.Ru

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