Вакцина "Спутник V" дозволена мусульманам - СМИ
12:42 04.02.2021 Источник: Газета.Ru
Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» заверили мусульман, что в препарате не содержится свиной желатин или другие запрещенные в исламе продукты, он халяльный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтия Ильдара Аляутдинова.
«Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет», — сказал представитель ДУМ.
По его словам, на предстоящей неделе пройдет совместное заседание исламских богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.
«Также на этот счет мы готовим богословско-правовое заключение — фетву», — заявил Аляутдинов.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Газета.Ru
НОВОСТИ
- 12:32 04.02.2021
- США разместили киберподразделения в Черногории и Украине - Центр кибербезопасности РФ
- 12:20 04.02.2021
- Потребители должны чувствовать результат от усилий по сдерживанию цен на продукты - Путин
- 12:05 04.02.2021
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $59 за баррель
- 12:00 04.02.2021
- Москву ожидает существенное похолодание
- 11:32 04.02.2021
- Более 615 тыс. россиян были уволены с 11 по 25 января 2021 года - документ
- 11:20 04.02.2021
- В России выявили за сутки 16 714 заразившихся коронавирусом
- 11:05 04.02.2021
- В камере с главредом «Медиазоны» Смирновым, рассчитанной на восьмерых, содержатся 28 человек – Верзилов
- 11:00 04.02.2021
- В Назрани семеро детей отравились угарным газом
- 10:32 04.02.2021
- Дальневосточный леопард расширил ареал обитания в три раза
- 10:20 04.02.2021
- В Японию на постоянное базирование прибыл новейший эсминец ВМС США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать