В России впервые зафиксированы попытки хакеров зашифровать данные пациентов медучреждений

13:05 Источник: Интерфакс

Российские спецслужбы зафиксировали попытки хакеров внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные ресурсы медицинских учреждений с целью зашифровать пользовательские данные.

Такие случаи были впервые отмечены в минувшем году, сообщил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов в четверг на "Инфофоруме-2021". Он также отметил, что также были отмечены компьютерные атаки на информационные ресурсы ЦИК РФ, Общественной палаты по поправкам в Конституцию.



