В России впервые зафиксированы попытки хакеров зашифровать данные пациентов медучреждений
13:05 04.02.2021 Источник: Интерфакс
Российские спецслужбы зафиксировали попытки хакеров внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные ресурсы медицинских учреждений с целью зашифровать пользовательские данные.
Такие случаи были впервые отмечены в минувшем году, сообщил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов в четверг на "Инфофоруме-2021". Он также отметил, что также были отмечены компьютерные атаки на информационные ресурсы ЦИК РФ, Общественной палаты по поправкам в Конституцию.
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