0
0
165
НОВОСТИ

В России впервые зафиксированы попытки хакеров зашифровать данные пациентов медучреждений

13:05 04.02.2021 Источник: Интерфакс

Российские спецслужбы зафиксировали попытки хакеров внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные ресурсы медицинских учреждений с целью зашифровать пользовательские данные.

Такие случаи были впервые отмечены в минувшем году, сообщил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов в четверг на "Инфофоруме-2021". Он также отметил, что также были отмечены компьютерные атаки на информационные ресурсы ЦИК РФ, Общественной палаты по поправкам в Конституцию.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 04.02.2021
Власти принимают меры для размещения задержанных на незаконных акциях - Песков
0
23
14:00 04.02.2021
Россия ежегодно теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии - СМИ
0
68
13:32 04.02.2021
Более 60% работодателей в РФ требуют носить маски на рабочем месте - исследование
0
106
13:20 04.02.2021
Идею отставки Зеленского поддерживает половина украинцев - опрос
0
136
13:00 04.02.2021
Вакцина "Спутник V" дозволена мусульманам - СМИ
0
205
12:55 04.02.2021
Сергунина: Более 8000 молодых предпринимателей стали участниками клуба Business Update
0
146
12:32 04.02.2021
США разместили киберподразделения в Черногории и Украине - Центр кибербезопасности РФ
0
220
12:20 04.02.2021
Потребители должны чувствовать результат от усилий по сдерживанию цен на продукты - Путин
0
217
12:05 04.02.2021
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $59 за баррель
0
196
12:00 04.02.2021
Москву ожидает существенное похолодание
0
209

Возврат к списку