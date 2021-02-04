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Идею отставки Зеленского поддерживает половина украинцев - опрос

13:20 04.02.2021 Источник: Интерфакс

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать, однако он все еще лидер электоральных симпатий в стране, показали результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в начале февраля.

Так, социологи отмечают, что президентский рейтинг возглавляет Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором. За лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 17,1%, за пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко - 16,4%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко -12,3%.

Также социологи отмечают, что идею отставки Зеленского и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46%. В течение последних двух месяцев поддержка досрочных президентских выборов возросла - с 39 до 50%.


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