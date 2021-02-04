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НОВОСТИ

Россия ежегодно теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии - СМИ

14:00 04.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии, — утверждают авторы совместного расследования изданий «Проект», «Новины» и телеканала «Белсат». В частности, в Россию из Белоруссии контрабандно поставляются сигареты – это более половины всего нелегального рынка.

Как отмечается в расследовании, Москва закрывает глаза на проблему, позволяя зарабатывать компаниям, связанным с белорусскими властями.  Эхо Москвы

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