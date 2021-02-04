Россия ежегодно теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии - СМИ
14:00 04.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии, — утверждают авторы совместного расследования изданий «Проект», «Новины» и телеканала «Белсат». В частности, в Россию из Белоруссии контрабандно поставляются сигареты – это более половины всего нелегального рынка.
Как отмечается в расследовании, Москва закрывает глаза на проблему, позволяя зарабатывать компаниям, связанным с белорусскими властями. Эхо Москвы
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