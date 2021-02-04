Власти принимают меры для размещения задержанных на незаконных акциях - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские профильные ведомства принимают все возможные меры, чтобы исправить возникшие проблемы с оформлением и размещением задержанных на незаконных акциях. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Задержано больше, чем могут обработать изоляторы, и больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия, - пояснил представитель Кремля. - Безусловно, соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию".