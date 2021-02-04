0
0
7
НОВОСТИ

Власти принимают меры для размещения задержанных на незаконных акциях - Песков

14:12 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские профильные ведомства принимают все возможные меры, чтобы исправить возникшие проблемы с оформлением и размещением задержанных на незаконных акциях. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Задержано больше, чем могут обработать изоляторы, и больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия, - пояснил представитель Кремля. - Безусловно, соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 04.02.2021
Россия ежегодно теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии - СМИ
0
68
13:32 04.02.2021
Более 60% работодателей в РФ требуют носить маски на рабочем месте - исследование
0
106
13:20 04.02.2021
Идею отставки Зеленского поддерживает половина украинцев - опрос
0
136
13:05 04.02.2021
В России впервые зафиксированы попытки хакеров зашифровать данные пациентов медучреждений
0
174
13:00 04.02.2021
Вакцина "Спутник V" дозволена мусульманам - СМИ
0
205
12:55 04.02.2021
Сергунина: Более 8000 молодых предпринимателей стали участниками клуба Business Update
0
146
12:32 04.02.2021
США разместили киберподразделения в Черногории и Украине - Центр кибербезопасности РФ
0
220
12:20 04.02.2021
Потребители должны чувствовать результат от усилий по сдерживанию цен на продукты - Путин
0
217
12:05 04.02.2021
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $59 за баррель
0
196
12:00 04.02.2021
Москву ожидает существенное похолодание
0
209

Возврат к списку