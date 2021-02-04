В мире уже 20 стран, где число заразившихся коронавирусом превышает 1 млн
15:00 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число стран, где заразившихся коронавирусом уже более 1 млн, достигло 20. К этому списку добавилась Чехия, а в ближайшее время его пополнят Нидерланды. В общей сложности на эти государства приходится около 80% от общего количества инфицированных, которое сейчас составляет 104,4 млн.
При этом в двух странах заболевших уже более 10 млн, в 11 - свыше 2 млн, в 14 - больше 1,5 млн.
ТАСС сравнил ситуацию в этих государствах по таким показателям, как общее количество заболевших и умерших из- за коронавируса, число болеющих прямо сейчас, а также доля инфицированных на 100 тыс. жителей.
Первое место в мире по числу инфицированных занимают США, где, по данным национальной статистики, за время пандемии зарегистрировано более 26,55 млн случаев заражения.
Далее следуют Индия (10,79 млн), Бразилия (9,34 млн), Россия (3,91 млн) и Великобритания (3,87 млн). Замыкает первую десятку Германия, где с инфекцией столкнулись 2,25 млн жителей, на 20-й позиции Чехия, где заболевших уже более 1,01 млн.
Если же рассматривать относительные показатели, то на первом месте будет именно Чехия, где на 100 тыс. жителей приходится 9,47 тыс. инфицированных. Следом идут США (8,17 тыс.) и группа европейских стран - Испания (6,23 тыс.), Великобритания (5,68 тыс.), Франция (4,97 тыс.).
Россия (2,68 тыс. заразившихся на каждые 100 тыс. жителей) находится ближе к концу списка, а замыкают его такие густонаселенные страны, как Индия (0,77 тыс.) и Индонезия (0,4 тыс.).
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