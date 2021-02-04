Никаких репрессий нет - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением о том, что большое количество задержаний участников несанкционированных акций можно назвать репрессиями.

"Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона - в отношении участников незаконных акций", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг. По его словам, эти граждане - "кто- то из них по своей воле, кто-то из них, будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в незаконных акциях, - участвовали и были в ходе этих акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии". "Никаких репрессий нет, в данном случае я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками", - подчеркнул Песков.

При этом он обратил внимание на то, что высказывающие подобные мнения "каждый раз забывают, что во время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников [правоохранительных органов], что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер".

Пресс-секретарь президента назвал "абсолютно спорным моментом предположения о том, что задержанных на несанкционированных акциях больше, чем случаев противоправных действий в отношении сотрудников органов правопорядка. "Так же, как и вы, мы имеем доступ ко всей палитре социальных медиа, которые пестрят различными видеосъемками и фотографиями и, в отличие от вас, мы также обладаем другими записями, мы обладаем информацией от правоохранителей непосредственно из мест, где проходили несанкционированные акции", - объяснил Песков одному из представителей СМИ, откуда в Кремле получают данные о происходившем на несанкционированных акциях.

Он отметил, что в Кремле согласны, что отдельные случаи действий правоохранителей могут быть проанализированы и обжалованы. Говоря об инциденте с одной из участниц акций, к которой были применены жесткие меры, Песков сказал, что "если это было действительно так, то, наверное, она должна уже быть в прокуратуре, она должна уже подавать в суд, она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав".

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин воспринимает участников несанкционированных акций, которые ведут себя мирно, "как тех, кто участвует в незаконной акции, тех, кто нарушает закон Российской Федерации и, конечно, главное - как граждан России".