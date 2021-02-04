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Путин подписал закон о поправках в Семейный кодекс

16:00 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет в Семейном кодексе приоритет Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными договорами. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Семейный кодекс предусматривал, что "если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора". Однако, согласно обновленной редакции статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению в стране.

В связи с этим в кодекс вносятся поправки, устанавливающие, что "не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности". Как отмечается в законе, такое противоречие может быть установлено в определенном федеральным конституционным законом порядке.

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