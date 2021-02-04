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НОВОСТИ

Силы обороны Эстонии утверждают, что российский самолет нарушил границу республики

16:12 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский самолет Ил-76МД якобы вторгся в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел там менее минуты. Об этом в четверг сообщил агентству Би-эн-эс пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны республики.

По его словам, инцидент произошел в минувшую среду, 3 февраля. МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и передал ему соответствующую ноту, утверждается в сообщении.

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