Силы обороны Эстонии утверждают, что российский самолет нарушил границу республики

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский самолет Ил-76МД якобы вторгся в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел там менее минуты. Об этом в четверг сообщил агентству Би-эн-эс пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны республики.

По его словам, инцидент произошел в минувшую среду, 3 февраля. МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и передал ему соответствующую ноту, утверждается в сообщении.