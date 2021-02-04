Близких родственников лиц, пропавших без вести, предложили включать в перечень обязательной геномной регистрации

16:32 Источник: Интерфакс

МВД России предложило расширить перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, для повышения эффективности розыска без вести пропавших граждан.

В перечень планируется внести лиц, пропавших без вести, и их близких родственников, говорится в сообщении МВД.

Для этого ведомство предлагает внести изменения в закон государственной геномной регистрации, в том числе определить, что близкими родственниками лица, пропавшего без вести, являются лица, находящиеся в биологическом родстве. К ним относятся родители, дети, полнородные братья и сестры.

По данным МВД, проведение обязательной государственной геномной регистрации в отношении близких родственников лиц, пропавших без вести, планируется осуществлять "не в принудительном порядке".

Предложение о включении близких родственников лиц, пропавших без вести, в перечень обусловлено тем, что обязательная государственная геномная регистрация осуществляется за счет средств федерального бюджета, в отличие от добровольной государственной геномной регистрации, проводимой за плату.

Кроме того, положениями законопроекта устанавливается срок хранения информации о близких родственниках пропавшего: до установления места его нахождения, но не более 70 лет.

"Может быть уничтожена (информация - ИФ) по письменному заявлению этих лиц либо письменному заявлению соответственно их родителей (усыновителей), опекунов, попечителей", - отмечают в полиции.