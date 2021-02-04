Близких родственников лиц, пропавших без вести, предложили включать в перечень обязательной геномной регистрации
16:32 04.02.2021 Источник: Интерфакс
МВД России предложило расширить перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, для повышения эффективности розыска без вести пропавших граждан.
В перечень планируется внести лиц, пропавших без вести, и их близких родственников, говорится в сообщении МВД.
Для этого ведомство предлагает внести изменения в закон государственной геномной регистрации, в том числе определить, что близкими родственниками лица, пропавшего без вести, являются лица, находящиеся в биологическом родстве. К ним относятся родители, дети, полнородные братья и сестры.
По данным МВД, проведение обязательной государственной геномной регистрации в отношении близких родственников лиц, пропавших без вести, планируется осуществлять "не в принудительном порядке".
Предложение о включении близких родственников лиц, пропавших без вести, в перечень обусловлено тем, что обязательная государственная геномная регистрация осуществляется за счет средств федерального бюджета, в отличие от добровольной государственной геномной регистрации, проводимой за плату.
Кроме того, положениями законопроекта устанавливается срок хранения информации о близких родственниках пропавшего: до установления места его нахождения, но не более 70 лет.
"Может быть уничтожена (информация - ИФ) по письменному заявлению этих лиц либо письменному заявлению соответственно их родителей (усыновителей), опекунов, попечителей", - отмечают в полиции.
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