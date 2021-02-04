Правительство РФ не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России пока не видит необходимости продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло. Окончательное решение будет принято в марте, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте", - сказал он.