Позиция ЕС по делу Навального не является вмешательством во внутренние дела РФ - Боррель

17:12 Источник: Интерфакс

Позиция Евросоюза по делу российского оппозиционера Алексея Навального не является вмешательством во внутренние дела РФ, у Москвы есть определенные международные обязательства, заявил в интервью "Интерфаксу" высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Речь здесь идет о соблюдении универсальных принципов и международных обязательств, в том числе и в отношении собственных граждан, которые Россия взяла на себя в качестве члена Совета Европы и ОБСЕ, а не о вмешательстве во внутренние дела", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что 2 февраля Евросоюз осудил решение суда, в соответствии с которым условный срок Навальный был заменён на реальный.

"Мы считаем, что это политизированное решение. В 2017 году Европейский суд по правам человека уже постановил, что осуждение господина Навального было незаконным и неправомерным", - подчеркнул Боррель.

"Позиция ЕС по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального ясна. ЕС незамедлительно осудил применение боевого отравляющего вещества на территории России в его отношении и наложил санкции в связи с попыткой его убийства. Когда после возвращения в Москву он был арестован и заключен под стражу, мы призвали к его немедленному освобождению, также как и освобождению тысяч мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны с тех пор", - напомнил высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул: "Однако позвольте напомнить, что дело господина Навального не является единичным случаем; оно, к сожалению, подтверждает негативную тенденцию к сужению пространства не только для оппозиции, но и для гражданского общества и независимых мнений в Российский Федерации".