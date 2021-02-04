Позиция ЕС по делу Навального не является вмешательством во внутренние дела РФ - Боррель
17:12 04.02.2021 Источник: Интерфакс
Позиция Евросоюза по делу российского оппозиционера Алексея Навального не является вмешательством во внутренние дела РФ, у Москвы есть определенные международные обязательства, заявил в интервью "Интерфаксу" высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"Речь здесь идет о соблюдении универсальных принципов и международных обязательств, в том числе и в отношении собственных граждан, которые Россия взяла на себя в качестве члена Совета Европы и ОБСЕ, а не о вмешательстве во внутренние дела", - сказал высокопоставленный дипломат.
Он напомнил, что 2 февраля Евросоюз осудил решение суда, в соответствии с которым условный срок Навальный был заменён на реальный.
"Мы считаем, что это политизированное решение. В 2017 году Европейский суд по правам человека уже постановил, что осуждение господина Навального было незаконным и неправомерным", - подчеркнул Боррель.
"Позиция ЕС по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального ясна. ЕС незамедлительно осудил применение боевого отравляющего вещества на территории России в его отношении и наложил санкции в связи с попыткой его убийства. Когда после возвращения в Москву он был арестован и заключен под стражу, мы призвали к его немедленному освобождению, также как и освобождению тысяч мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны с тех пор", - напомнил высокопоставленный дипломат.
Он подчеркнул: "Однако позвольте напомнить, что дело господина Навального не является единичным случаем; оно, к сожалению, подтверждает негативную тенденцию к сужению пространства не только для оппозиции, но и для гражданского общества и независимых мнений в Российский Федерации".
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