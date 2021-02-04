Минобороны РФ опровергло данные о пересечении российским Ил-76 границы Эстонии

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны РФ опровергло информацию, распространяемую Главным штабом Сил самообороны Эстонии, о якобы нарушении российским военно- транспортным самолетом Ил-76 воздушного пространства республики.

По данным военного ведомствам, "3 февраля экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область".

"Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж самолета находился в постоянной связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые ни в день совершения полета, ни в последующие сутки никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", - сказали в Минобороны.