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Рособрнадзор привлечет РПЦ к оценке преподавания теологии в вузах

18:00 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор намерен сотрудничать с Учебным комитетом Русской православной церкви (РПЦ) при оценке дисциплин, связанных с православием. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в четверг и вступило в силу с момента подписания, сообщила пресс-служба ведомства.

"Рособрнадзору важно иметь соглашения с такими объединениями. Реальное качество работы вузов по отдельным направлениям могут оценить только коллеги из этого же профессионального сообщества. Независимая оценка со стороны Учебного комитета будет важным элементом в объективности принятия решений Рособрнадзором при лицензировании и аккредитации вузов", - приводит пресс-служба слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

По его словам, помощь Учебного комитета РПЦ необходима Рособрнадзору, чтобы получать объективную экспертную оценку преподавания в вузах дисциплин, связанных с православием.

Председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов отметил важность соглашения в контексте развития церковно-государственного взаимодействия в сфере высшего образования. "Сейчас перед нами стоит важная задача и адекватной оценки ситуации в духовных учебных заведениях Русской православной церкви, и оказания консультативной помощи в определении конфессиональной составляющей теологического образования в государственных вузах", - сказал он.

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