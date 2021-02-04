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НОВОСТИ

Екатеринбургская епархия РПЦ зарегистрировала на себя бывший монастырь Сергия Романова

18:40 04.02.2021

В Екатеринбурге создана религиозная организация, на которую, вероятно, запишут имущество Среднеуральского женского монастыря, чей духовник Сергий (Романов) арестован. Такое мнение URA.RU высказали юристы. Запись о новой организации появилась в госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ).

Она называется «Среднеуральский женский монастырь в честь иконы пресвятой богородицы „Спорительница хлебов“ Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)». Дата создания — 12 января 2021 года, юридический адрес — ул. Репина, 6А в Екатеринбурге (где расположены службы епархии). Руководителем указана игуменья Варвара Крыгина (в миру Светлана Николаевна) — экс-сподвижница Сергия, сбежавшая весной из обители.

По мнению экспертов, на новую организацию будет записано имущество монастыря после завершения судебных разбирательств, которые идут сейчас в арбитраже, о признании зданий обители собственностью РПЦ (здания монастыря, напомним, до сих пор не оформлены как объекты недвижимости).  ura.ru

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