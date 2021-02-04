Бывшую церковь выставили на продажу в Ярославле
18:50 04.02.2021
В Ярославле на продажу выставили участок в 45 соток со зданием бывшей Николо-Тропинской церкви. Это полуразрушенный храм 1660 года постройки в Тропинской слободе на правом берегу Которосли в Ярославле, на расстоянии короткой пешей прогулки от Туговой Горы и Коровников.
С Николо-Тропинской церковью связано такое значимое в истории Православной церкви событие, как смерть патриарха Никона. Он возвращался из изгнания в Первопрестольную, когда после переправы через Которосль 17 августа 1681 года занемог и умер. Гроб с телом патриарха был поставлен в Николо-Тропинской церкви, а место его смерти было отмечено деревянным крестом.
— Здание находится в частных руках, и на него не распространяется закон о бесплатной передаче культовых объектов Церкви, — уточнил активист ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников Семён Травин. — Поэтому, вероятнее всего, здание так и останется в частной собственности. Что касается использования здания бывшей церкви по другому назначению? Я считаю, что это неплохо, так очень часто поступают в Европе, когда прихожан становится настолько мало, что содержать помещение становится накладно. 76.ru
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